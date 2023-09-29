وكيل «صحة مطروح» يتفقد مستشفى الضبعة المركزي ويوجه بإصلاح الأعطال

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه أثناء المرور على مستشفى الضبعة المركزي، تلاحظ وجود بعض الأعطال في الكهرباء، ووجه الإدارة الهندسية بسرعة إصلاح الأعطال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة.

مرور مفاجئ على مستشفى الضبعة

وقال وكيل وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ببيان إنه أجرى مرور مفاجئ على مستشفى الضبعة المركزي يرافقه عاصم النحاس المسؤول الإعلامي للمديرية، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع الأقسام، وزار جميع الأقسام بالمستشفى بداية من الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والقسم الداخلي والوقوف على جاهزية جميع الأقسام لاستقبال المرضي.

التشديد على النظافة في مستشفى الضبعة المركزي

وتابع وكيل صحة مطروح مؤشرات أداء القسم الداخلي خلال شهر سبتمبر، ووجه بضرورة العمل على زيادة المؤشرات، كما أجرى مراجعة بروتوكولات العمل الخاصة بالأدوية وصرف المضادات الحيوية، والتأكد من تطبيق سياسات مكافحة العدوى ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتلاحظ تدني مستوى النظافة ببعض الأماكن بالمستشفى ووجه لمسؤولي النظافة إنذارا مشددا عليه عدم التكرار وسيتم المتابعة من خلال إدارة المستشفى والفرق العاملة بها.

حل مشكلة الصرف الصحي

كما تواصل وكيل وزارة الصحة مع الدكتور إبراهيم خالد مدير شركة المياه والصرف الصحي، وجرى التنسيق على إرسال عربة كل يومين للتخلص من الصرف الزائد بالمستشفى.

كما جرى التأكد من انضباط الأطقم الطبية وباقي العاملين في المستشفى، واستطلع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، وتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث حيث إن مستشفى الضبعة المركزي تخدم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي لاستقبال الحوادث والطوارئ.