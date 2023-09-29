وزير التعليم: تخصيص الأدوار الأولى بالمدارس للصغار.. والعليا للكبار فقط

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه وجه مديري المديريات في عموم المحافظات، بالتنبيه على مديري المدارس بتخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى، على أن تكون الصفوف العليا للطلاب الكبار فقط، في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «شددت على محاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات، فالطفل الصغير قد لا يُتاح السيطرة على تصرفاته أو يخونه جسده ويتعرض للخطر إذا ما صعد لأدوار عليا، لذلك تمسكنا بترتيب تسكين الطلاب حسب مراحلهم العمرية بكل مدرسة، وأتصور أنه لن تكون هناك أي مدرسة خالفت ذلك».