عميد آداب الإسكندرية للطلاب في حفل التخرج: نتكاتف للنهوض بالجمهورية الجديدة

وجه الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، كلمة لطلاب الدفعة 81 من خريجي الكلية في حفل تخرجهم الذي أقيم مساء اليوم، بضرورة التكاتف سويا للنهوض بالجمهورية الجديدة.

تطوير كلية الآداب جامعة الإسكندرية

وأضاف «خميس»، في كلمته، أن كلية الآداب تشهد تطور كبير عبر تطوير البنية التحتية في عهد العمداء السابقين، وبالتحديد في عهد الدكتورة غادة موسى التي تعد أول عميدة سيدة وهو الأمر الذي جاء وفقا لرؤية الدولة المصرية، مشيرا إلى إنشاء أقسام وبرامج جديدة تواكب احتياجات سوق العمل ودعم المقررات الدراسية.

عميد آداب الإسكندرية: لا توجد كليات قمة وقاع

وتابع: «ليست هناك كليات قمة أو كليات قاع بل هناك كليات علوم إنسانية تكسبهم مهارات التفكير النقدي والمناقشة العقلانية وخريجي كلية الآداب لديهم القدرة على إبداء الرأي والمناقشة والتفكير النقدي بعيدا عن التعصب ويعتمد على أسس علمية مستندة على العقل والمنطق»

نصائح عميد آداب الإسكندرية للخريجين

ووجه كلمته للطلاب قائلا: تبدأ مرحلة الحياة من التخرج لاكتساب المهارات لسوق العمل بالإضافة إلى مواصلة عملية التعلم فهي عملية غير مرتبطة، مشيرا إلى أنه أصبح من يملك المعلومة يملك القرار بالإضافة إلى استمرار السعي وإنكار الذات.