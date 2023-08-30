شروط الالتحاق بقسم الصوتيات واللسانيات في آداب الإسكندرية.. يقبل 100 طالب

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، شروط الالتحاق بقسم الصوتيات واللسانيات الذي يعد واحدا من أهم أقسام الكلية التي شهدت قبول عدد كبير في المرحلتين الأولى والثانية خلال تنسيق الكليات الحالي، إذ أن القبول في الأقسام له شروط ويتم عبر تنسيق داخلي في الكلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، شروط الالتحاق بقسم الصوتيات واللسانيات في آداب الإسكندرية 2023 بحسب الإعلان الرسمي للكلية:

شروط الالتحاق بقسم الصوتيات واللسانيات

اجتياز الطالب امتحان القبول في «اللغة الانجليزية والعربية والمهارات الذهنية والتكنولوجية».

يقبل القسم أعلى المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري أخذا في الاعتبار المجموع الكلي لكل من «ثانوية عامة - مجموع اللغات الثلاث - درجة الامتحان الإلكتروني - درجة المقابلة الشخصية».

الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين بالقسم 100 طالب وطالبة.

يضاف للمتقدمين نسبة 10% محولين، بالإضافة إلى 20% انتساب.

فرص العمل التي يوفرها القسم

ويتيح قسم الصوتيات للطلبة الخريجين منه العمل بعدة وظائف ومجالات في سوق العمل، والتي تعد وظائف مهمة؛ ومنها:

- علاج أمراض النطق.

- برمجة اللغة الحاسوبية.

- تدريس اللغة العربية للأجانب.

- مدقق لغوي.

- مهندس صوت.

- أخصائي تخاطب.