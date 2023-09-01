3 برامج متخصصة في آداب الإسكندرية.. الشروط وضوابط الالتحاق

كشفت الدكتورة جيهان محمود السيد، وكيل كلية الآداب جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن شروط التقدم للالتحاق بالبرامج المتخصصة بالكلية للطلاب المستجدين العام الجامعي 2024/2023 وذلك لـ3 برامج متخصصة في الكلية التي يستهدفها الطلاب المقبولون في الكلية وفقا لنتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية للكليات 2023.

ونقدم خلال السطور التالية، تفاصيل الالتحاق بالبرامج المتخصصة في آداب الإسكندرية بحسب الإعلان الرسمي من إدارة الكلية للطلاب والتي حصلت عليه «الوطن» وذلك تسهيلا للطلاب.

البرامج المتخصصة في آداب الإسكندرية

تتمثل البرامج المتخصصة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية عبر التالي: برنامج اللغات التطبيقية - برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية - برنامج الصوتيات واللغويات القضائية

ضوابط الالتحاق ببرامج آداب الإسكندرية

يتم قبول الطلاب المستجدين وفقاً لنظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2023 والمتقدمين لتنسيق 2023 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2023م عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وفقاً للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

- وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات يجوز التحويل للبرامج المتخصصة والجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها ، ويستثنى من ذلك قواعد التوزيع الجغرافي.

- تلتزم كلية الآداب بالقواعد العامة للتحويلات والقبول فى البرامج المتخصصة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة مع تطبيق الشروط الداخلية لها بما يتوافق مع طبيعة كل كلية .

- يجوز للطلاب المقبولين بكلية الآداب في جامعات أخرى غير جامعة الاسكندرية التقديم للالتحاق بالبرامج المتخصصة بالكلية.

شروط الالتحاق ببرامج آداب الإسكندرية

- أن ينطبق عليهم حدود الحد الأدنى للقطاع.

- الالتزام بشروط القبول بالبرنامج والمعلنة على الموقع الرسمي لكلية الآداب.

- اجتياز امتحان القبول ليس شرطاً لتأكيد القبول بالبرنامج حيث يجب الالتزام بالحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين بالبرنامج حسب الطاقة الاستيعابية لكل برنامج.

- سداد قيمة رسوم امتحان القبول بالبرنامج، وعدم المطالبة باستردادها فى حالة عدم قبول الطالب بالبرنامج.

- لا يتم سحب ملف أوراق الطالب من الجامعة التى التحق بها إلا بعد التأكد من قبوله بالبرنامج المتقدم له في كلية الآداب.

- في حالة تأكيد القبول المبدئي للطالب بالبرنامج ، لا يعتبر الطالب مقيداً بالكلية إلا بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها إلى إدارة شؤون الطلاب بالكلية.