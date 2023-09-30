هلت بشاير الخير.. بدء موسم الهجرة إلى الصحاري جنوبي البحر الأحمر انتظارا للأمطار

مع بداية فصل جديد، يبدأ سكان جنوب البحر الأحمر حياه جديدة داخل الصحاري الشاسعة، وتزامنا مع بداية الخريف بدأ سكان قبائل جنوب البحر الأحمر موسم الهجرة إلى الصحاري، انتظارا لسقوط الأمطار لتدب الحياه بين أحضان الجبال، حيث تحول مياه الأمطار الصحاري إلى مراعي خضراء ليعم الخير الذي ينتظره السكان في موسم الخريف من كل عام.

موسم الهجرة جنوب البحر الأحمر

وأشار منصور سعيد، من سكان جنوب البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» إلى بدء موسم الهجرة إلى الصحاري، تزامنا مع بداية موسم الخريف وبداية فصل جديد، إذ يتم بناء بيوت من الخشب والخيش ونصب الخيام وانتظار الأمطار في فصل الخير.

وكشف وصفي تمير، مؤرخ بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أن مع بداية فصل الخريف يبدأ موسم الأمطار جنوب البحر الأحمر، ليشكل حالة عامة، ليبدو الأمر وكأنه العيد، حيث يحتفل فيه السكان بنزول الغيث في الصحاري، لتعاود الصحراء الاكتساء بالمراعي الخضراء لتخلق صور الجمال في المنطقة.

سقوط الأمطار مع موسم الخريف

وقال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فصل الخريف هو بداية موسم الخير وسقوط الأمطار التي ينتظرها أهالي جنوب البحر الأحمر كل موسم لري الصحاري وروي ظمأ الإبل والأغنام، حيث يستقبل سكان مناطق جنوب البحر الأحمر الأمطار بالطبل وإقامة الأفراح والمسرات.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية توقعت في بيان لها انخفاض درجات الحرارة، وسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة، خلال الساعات المقبلة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحيانا.