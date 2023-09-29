داعية إسلامي يوضح أهمية الأخلاق وتأثيرها على المجتمعات وبنائها

أكد الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث، الداعية الإسلامي، أنه لا يستقيم أمر الأمة إلا إذا اقتدت بالأخلاق المحمدية، والأخلاق لا تمثل ترفا في حياة الناس بل ركيزة وأحد المحددات التي يحتاجها المجتمع، قائلاً: «علينا أن نقرأ القرآن ونقف عند كل آية من آياته، وما أوتي المرء أفضل ولا أشرف من حسن الخلق».

عبد الباعث: كثير من الناس يغفل الأخلاق رغم أهميتها

وأضاف «عبد الباعث»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ جانب الأخلاق أغفله كثير من الناس رغم أهميته، مستشهداً بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «البر حسن الخلق»، ونصوص القرآن: «إنك لعلى خلق عظيم».

دور النبي محمد لم يقتصر على البلاغ عن الله

وتابع الداعية الإسلامي، بأن دور النبي محمد لم ينحصر أو يقتصر في البلاغ عن الله، أو الجانب التشريعي فقط، إنما مع كثرة تعدد ما أنيط به من وظائف وأدوار النبوة فهو قدوة وأسوة للعالمين ينبغي التمسك بها واقتفاء آثارها لنسمو في حياتنا.