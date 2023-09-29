وزير التعليم يوجه تحذيرا عبر «الوطن» للطلاب المشاغبين بالمدارس.. عقوبات صارمة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعلين الفني، لن نسمح بوقائع الشغب داخل المدارس، ولا تهاون في ذلك.

وتابع: أن العام الدراسي الجديد، يمكن أن نطلق عليه عام الانضباط، لأننا وزارة تحمل اسم التربية قبل التعليم، لا نلوح باستخدام الضرب أو العصا، ولا يمكن أن نسمح بذلك، ولكن وضعنا لائحة نظام وانضباط المدرسي وقائية وعلاجية تقوم على معالجات تربوية وسلوكية بحتة لخلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وفرض المزيد من السيطرة والانضباط داخل جميع المدارس دون استثناء.

لكل فعل عقوبة تتوازن معه

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»: «حددنا لكل طرف من عناصر المنظومة، واجباته وحقوقه ومسئولياته، سواء المعلم أو الطالب أو ولي الأمر، وجددنا التأكيد على عدم إلحاق أذى بدني أو معنوي للطلاب، وأصبح لكل فعل عقوبة تتوازن معه، دون تهويل أو تخاذل».

وأوضح: وقلنا أي مدرسة تتعمد التقصير في تطبيق اللائحة ستكون هناك محاسبة للقائمين عليها، وتراوحت العقوبات بين فصل الطالب أو نقله خارج المدرسة، وهناك وقائع سيكون عقابها الإبعاد عن الإدارة التعليمية، وعقوبات أخرى تتعلق بالخصم من درجات السلوك والانضباط، وأي مخطئ سيعاقب مهما كانت هويته.