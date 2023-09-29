وزير التعليم: ننفذ صيانة للمدارس بشكل أسبوعي حتى في الإجازات

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن متابعة الصيانة في المدارس تتم بشكل دوري، سواء خلال العام الدراسي أو حتى في أوقات الإجازات، فنحن نرغب في استدامة الصيانة البسيطة، حفاظا على حياة الطلاب، ويتم تقديم تقارير دورية من المسئولين في الأبنية التعليمية والمديريات بذلك، ولا أبالغ عندما أقول إن هذه المتابعات تتم بشكل أسبوعي، فحياة التلاميذ خطر أحمر.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، سأقوم بالعديد من الجولات الميدانية في كل المحافظات للوقوف على انتظام كل شيء، وأول يوم دراسة سأكون في محافظة غير القاهرة، وطالبت من كل المسئولين أن يكون عملهم في الميدان ضعف العمل المكتبي.

وتابع الوزير، بأن الحكومة فعلت كل ما بوسعها لتأمين المنشآت المدرسية على مستوى الجمهورية، وعن نفسي خصصت أكثر من اجتماع لهذا الغرض بحضور مسئولي هيئة الأبنية التعليمية.. حسمنا ملف الصيانة والاستعدادات بشكل مبكر، وربما قبل بدء الدراسة بشهور.

وقال وزير التربية والتعليم، قمنا بمراجعة أعمال الصيانة في كل المدارس دون استثناء، من خلال إجراء مسح كامل شامل على مستوى الجمهورية، وكنا نتلقى تقاريرا ميدانية على فترات قصيرة، بما تم إنجازه وما تبقى، وقمنا بتقسيم المدارس إلى أفرع، «هذه بحاجة إلى صيانة بسيطة وتم الانتهاء منها، وهذه بحاجة إلى صيانة عاجلة ويجرى تنفيذها، وأخرى تحتاج إلى وقت لمزيد من التأمين، وفحصنا كل المدارس التي مر على إنشائها 15 عاما، لمراجعة شروط الأمان والسلامة بها، واستبعدنا المدارس التي تخضع لصيانة شاملة أو تمثل أي خطورة على الطلاب، وهذا توجه دولة وليس وزارة فقط».