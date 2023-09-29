وزير التعليم: حوافز للمعلمين المنضبطين ولن نترك فصلا واحد بدون مدرس

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات وزارة التعليم لسد عجز المعلمين بالمدارس، مشيرا إلى استدعاء المعلمين الحاصلين على إجازات دون أسباب مقنعة، الذين يعملون في الدروس الخصوصية، أو حاصلون على إجازات بدون مرتب، ومن يرفض ذلك فهناك إجراءات.

وأضاف وزير التعليم، أن الوزارة وفرت قرابة 400 مليون جنيه كمخصصات مالية لمن سيتم الاستعانة بهم للعمل بالحصة، ناهيك عن فتح باب التطوع، إضافة إلى الاستعانة بالخريجين من الخدمة العامة وتخصيص حصص للمشاهدة كأحد الحلول غير التقليدية للمشكلة، وما يمكن قوله بوضوح.

وزير التعليم: لن يكون هناك فصل واحد بأي مدرسة دون معلم

وأكد وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لن يكون هناك فصل واحد بأي مدرسة دون معلم، مهما بلغ عجز المدرسين، وسيكون هناك حوافز للمعلمين المنضبطين.

وقال وزير التربية والتعليم، ما فعلته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع هذا الملف، لسد العجز ربما لم يحدث من قبل، من خلال قبوله تعيين 150 ألف خريج في قطاع واحد، ولكن هذا يعني أن ملف التعليم يحظى بأولوية استثنائية عند القيادة السياسية، وبالفعل سيتم تعيين أول دفعة من الـ 150 ألف معلم، وقوامهم 30 ألف خريج، بداية العام الدراسي الجديد، ولكننا أيضا لم نقف عند هذا الحد.