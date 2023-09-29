آخر موعد لتقديم طلبات توقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين للرئاسة

نظم القرار رقم 9 لسنة 2023 الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يتم توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

موعد انتهاء تقديم طلبات توقيع الكشف الطبي

وحددت الهيئة المنظمة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين، يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل أقصى موعدا لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغبون في الترشح، للتظلم على القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي، أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.

كما تضمنت قواعد الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة، كالتالي:

- يتقدم طالب الترشح بطلب كتابي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك إلى المجالس الطبية المتخصصة.

- يلتزم طالب الترشح بسداد مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه مصر لخزينة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة غير قابل للاسترداد مقابل عمل اللجان الطبية المتخصصة التي ستتولى توقيع الكشف الطبي على طالب الترشح وفحص نتائج التحاليل الطبية والفحوصات.

- تقوم الإدارية العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوب وستجرى كافة التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة على نفقة طالب الترشح.

- يقوم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل الطبية في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

4 لجان توقع الكشف الطبي على المرشح

- يتم مناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح من خلال أربعة لجان، وهي لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد.

- عقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة الفحوصات يتم إعطاء طالب الترشح لنتيجة النهائية سواء كان لائقاً أو غير لائق على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

- يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات والتي تكون مغايرة في تشكيلها لنظر تظلمه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023.

- تعد الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تقريرا طبيا بنتيجة الكشف الطبي البدني والذهني على طالب الترشح يتضمن بيان إذا ما كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه.

- يجب أن يشتمل التقرير الطبي على بيانات طالب الترشح كاملة وبصمة إبهام يده اليمنى وصورة شخصية حديثة له ويعتمد التقرير والصورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارية العامة للمجالس الطبية المتخصصة ويسلم التقرير إلى طالب الترشح مؤمناً لتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق ترشحه.