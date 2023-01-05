سر الانفعال السريع لكبار السن.. أمراض تفجر عصبية زائدة (فيديو)

«هما ليه بقوا يتعصبوا من أقل حاجة؟»، سؤال يراود كثير من الأبناء عن التعامل مع كبار السن، الذين تطرأ على سلوكياتهم تغيرات مغايرة لشخصيتهم المعتادة، تلك الظاهرة تربطها الدكتورة شيماء الأسد استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية، بالعديد من العوامل، إذ تؤكد أن الإنسان عندما يكبر في السن، فإنه يصغر نفسيا، ما يؤدي إلى زيادة العصبية.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، إلى أن هناك أيضا ما يسمى بالاضطرابات النفسية السلوكية السابقة، أي أن الإنسان قد يعاني من أمور كثيرة في بيئته المحيطة تؤثر عليه، ولم تظهر آثارها عليه في المراهقة أو فترة النضج، لكن عند كبر السن، ما يؤدي إلى زيادة العصبية أيضا.

أمراض تفجر عصبية كبار السن

أضافت استشاري الصحة النفسية، أن هناك أمراضا كثيرة تظهر على كبار السن، مثل: الاكتئاب والقلق وألزهايمر وأمراض الضغط، مشيرةً إلى أن ارتفاع الضغط عبارة عن مشاعر حب وعاطفة غير متعارف عليها، أي أن هؤلاء الأشخاص عانوا من أمور صعبة في الصغر، ولم يتم علاجها بالشكل السليم.

وأوضحت شيماء: «من 4 لـ8 سنوات، تتكون لدينا كل المشكلات العامة، وعندما لا نتصالح معها بالشكل الأمثل، فإن الإنسان يصبح هش نفسيا عندما يكبر، ومن ثم، فإن الإصابة بالسكري، تعكس في أحايين كثيرة عدم الشعور بالرغبة والسعادة، والروماتيزم يعكس الخوف من الحياة».

كبار السن يحتاجون إلى الاحتواء

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية والصحة النفسية: «أقدم محاضرات للدعم النفسي لمحاربي السرطان، وأرى أنه عبارة عن مشكلات عاطفية وقهر نفسي للنفس البشرية، بالتالي فإن كل تلك أمور قد تبدو بسيطة، وتؤدي إلى التأثير على عصبية كبار السن، وهو ما يستوجب على الجميع احتوائهم في تلك المرحلة العمرية».