بكاء أحد لاعبي «كابيتانو مصر» في بداية الحلقة الجديد.. اعرف السبب (فيديو)

خلال بداية الحلقة الجديدة من برنامج «كابتانو مصر» ظهرت لقطة مؤثرة، وذلك أثناء بكاء اللاعب أحمد عزت، وتأثره لبعده عن والده ووالدته، وسرعان ما قامت الطبيبة النفسية للبرنامج بالاتصال بعائلته، ليتحول المشهد من بكاء إلى فرحة هستيرية.

وتشهد الحلقة الجديدة بالموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر» المذاع عبر فضائية «ON» مباراة جديدة ضمن منافسات المجموعة الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر».

وتقام المباراة بين فريقي هشام عبد الرسول، بقيادة الكابتن هشام يكن، وفرقة مدحت فقوسة بقيادة الكابتن سمير كمونة.

برنامج «كابيتانو مصر»

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج «كابيتانو مصر» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتعرض حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.