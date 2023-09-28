لاعبان يغادران فريق علاء ميهوب في «كابيتانو مصر»

غادر لاعبان من فريق محمد السياجي بقيادة الكابتن علاء ميهوب، الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، بعد خسارة الفريق أولى مبارياته.

منافسات المجموعة الثانية

وخسر فريق محمد السياجي أولى مبارياته في منافسات المجموعة الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر»، أمام فريق شحتة بقيادة الكابتن محمد اليماني بهدف نظيف.

وكاد أحد اللاعبين يرحل عن فريق علاء ميهوب نتيجة الإصابة التي تعرض لها، إلا أنه فضل الإبقاء عليه نتيجة قناعته بالأداء الذي قدمه خلال المباراة حتى تعرضه للإصابة.

أولى مبارياتهم في البطولة

وقع اختيار علاء ميهوب على الثنائي زياد ممدوح، ويوسف عبد اللطيف للرحيل عن برنامج «كابيتانو مصر»، بعد خسارة أولى مبارياتهم في البطولة.