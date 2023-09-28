علي معلول يكشف لـ«كابيتانو مصر» عن خطأ ارتكبه في نهائي أبطال أفريقيا

كشف علي معلول نجم النادي الأهلي والمنتخب التونسي، عن بعض تفاصيل مسيرته خلال حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الكروية.

شرف كبير

وقال علي معلول في هذه الحلقة: «شرف لأي حد يلبس شارة النادي الأهلي، لكن في قواعد ما ينفعش تعديها، وفيه كباتن قبلي، لكن حب الناس ورغبته إني ألبس الشارة كان شرف كبير».

وأضاف في «كابيتانو مصر»: «في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، كنا متفقين أنا وعبد المنعم ألعب الركنية على القريبة، لكن في اتنين لعبتهم وحش والتالتة كانت في الجول، عبد المنعم بيعرف يتحرك كويس في الكرات الثابتة، وبيلعب بدماغه كويس، وكنا متفقين على الكورة دي وجبناها كذا مرة».

كابيتانو مصر

اعترف معلول في حديثه لـ«كابيتانو مصر»: «إحنا كنا السبب في الجول اللي جابه الوداد فينا في مصر، فكنا عاوزين نجيب الجول ده في النهائي هناك».

وعن احتفاله الشهير قال علي معلول: «الحركة ترجع لمطرب جزائري وابني بيعملها على طول، وطلب مني اعملها لو جبت جول، وابني لو هيلعب كورة هيبدأ في الصفاقسي بعدين يجي هنا، الصفاقسي فريقي الأم اللي وصلني للي أنا فيه دلوقتي».