فريق «شحتة» يهزم «السياجي» في كابيتانو مصر.. ومعلول يختار الشارة الذهبية

انتهت المباراة الأولى من المجموعة الثانية للموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

الفوز بهدف نظيف

حقق فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، الفوز بهدف نظيف أمام نظيره فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، في أولى مباريات المجموعة الثانية لبرنامج «كابيتانو مصر».

حامل لقب الموسم الماضي

يسعى اليماني لمواصلة الفوز باعتباره حامل لقب الموسم الماضي من كابيتانو مصر، مع فريقه الذي ضم عدد من النجوم المميزين، وأكد أنه يحب غناء اللاعبين باسمه.

علي معلول يختار حاملي الشارة الذهبية في «كابيتانو مصر»

اختار علي معلول ضيف هذه الحلقة من برنامج «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني، أصحاب الشارة الذهبية في الفريقين، الذين خاضا مباراة اليوم ضمن المجموعة الثانية.

ووقع اختيار معلول على الثلاثي السيد محمود، وأحمد عزت، وإياد حسن من فريق شحتة بقيادة محمد اليماني، الذي حقق الفوز في مباراة اليوم من «كابيتانو مصر».

وذهبت الشارة الذهبية إلى السيد محمود، الذي أصبح ضامنًا مكانه في حالة خسارة المباراة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، اختار علي معلول ثلاثة لاعبين من فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، وهم أحمد عادل مكي، ومحمد هاني، والجمل، وكان اختياره لحامل الشارة الذهبية هو أحمد عادل مكي.