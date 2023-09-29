حلقة جديدة من برنامج «كابيتانو مصر» في موسمه الثاني.. بث مباشر

يقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة «ON Time Sports»؛ لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم، الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذاع برنامج «كابيتانو مصر»؛ لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة «ON»، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة «On Time Sports».