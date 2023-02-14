«آداب المنصورة» تنظم ندوة «لغتي.. هويتي» ضمن الصالون الثقافي للجامعة

استضافت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم ندوة «لغتي.. هويتي» في إطار فعاليات الصالون الثقافي بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والشاعر الكبير والمفكر الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس اتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب.

إعادة بناء الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب

وأكد الدكتور محمود الجعيدي، أنه في إطار خطة تنمية الولاء والانتماء التي تتبناها الدولة حاليا تبنت جامعة المنصورة عدداً من الآليات في إعادة بناء الوعي وتنمية روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة ومن هذه الآليات الصالون الثقافي لجامعة المنصورة، هذا الصالون أسس بالفعل علي رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز روح الولاء والانتماء، ونشر ثقافة التسامح والحفاظ علي اللغة العربية وإحياء تراثها وإلى اكتشاف مواهبها الأدبية وإلى الارتقاء بالذوق العام في الفنون والعلوم والآداب.

وأضاف عميد كلية الآداب، أن اللغة العربية هى لسان المجتمع، وهى مرآة فكرها ومنبع عطائها.

وقدم الدكتور علاء عبد الهادي العلاقة بين اللغة والهوية مشيراً إلى أن هناك ظاهرة الازدواج اللغوي في المجتمعات العربية حيث تتعد المستويات اللغوية بين الفصحى والعامية في المجتمعات العربية، في أن المتكلمين بالعربية، مؤكداً أن اللغة تكتسب مقوماتها من خلال التقارب بين ما نفكر وما نكتب، كما أشار أن الهوية ترتبط بمعنى الكينونة وترتبط بالبناء وتحديد الثوابت التى تتحدى بها الظروف بوصفها حضارة.

كما دلل على كيف يأتى الإرهاب من اللغة أن الإرهاب أخذ معنى التأويل من النصوص ويعطى الدليل ليبرر لنفسه الفعل السياسي، مشيرا أن أخطر قضية تهدد الأمن القومى هو الاختلاف بين نظام المدارس فى مراحل التعليم الأساسي واللغات المختلفة لهذه المراحل، وأن التحدى الكبير أن يعرف الشخص من هو فمن غير هويته لن يستطيع أن يعرف نفسه.

تضمنت فعاليات الندوة عرض فيديو لالقاء وزيرة خارجية النمسا كلمة باللغة العربية فى الأمم المتحدة تأكيدا لأهميتها واعتمادها ، وفيديو عن عميد الأدب العربي طه حسين والإبداع الأدبى واللغة.

كما تضمنت الندوة العديد من المداخلات لخبراء اللغة العربية والأساتذة بكلية الآداب عن الهوية ونهب اللغة وعن أسرار اللغة العربية فى القرآن الكريم وعن اللغة وأهميتها بالمؤسسات الإعلامية، وعن اللغة وأهميتها في نصوص الدستور والقانون.