الصالون الثقافي في موسمه الرابع يطلق دعوة للتعانق بين الإعلام والثقافة من أجل الحفاظ على الهوية

تحت رعاية المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، انعقد الصالون الثقافي للدكتورة حنان يوسف، في دورته الثامنة من خلال تطبيق «زووم» وعبر «فيس بوك»، تحت عنوان: «الإعلام والثقافة.. معًا للمستقبل العربي».

وأوضحت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام الدولي وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، أن أهمية الموضوع مستمدة من الحرص على البناء والتنوير، فبدون عقل منستير لا يستطيع الإنسان أن يقدم أي نوع من الإنجاز في الحضارة الإنسانية.

وقالت إن الصالون ارتأى ضرورة البحث عن العلاقة بين الإعلام في ضوء سيطرته على العالم ووجود تحفظات على أدائه، والثقافة المترفعة والمتواجدة في برج عاجي، فكيف نبحث العلاقة بينهما، فلا إعلام بلا ثقافة، ولا ثقافة بلا إعلام.

وشهد الصالون مشاركة نخبة عربية متميزة من المثقفيين والخبراء والأكاديميين من مصر والبحرين ولبنان وليبيا والجزائر والسودان والأردن وتونس والعراق، إضافة إلى الشباب.

وشدد المشاركون على ضرورة البحث عن العلاقة بين الإعلام والثقافة، وإيجاد رابط بينهما، ولا بد أن يكون الإعلامي مثقفا، كما يجب أن يكون قادرًا على إيصاله أفكاره عبر الإعلام؟ فالإعلام يحتاج إلى الثقافة، والثقافة تحتاج إلى الإعلام.

التكامل بين الثقافة الجادة والإعلام الصادق

وأكد المشاركون أهمية التكامل بين الثقافة الجادة والإعلام الصادق، حتى لا تتشتت الأهداف وتتباعد الرؤى، ويجب النظر دائمًا إلى أن الحرية مسؤولية، ويجب أن يكون المبتغى هو التعانق بين الإعلام والثقافة، فالهدف هو نشر الإعلام للثقافة التي تعبر عن الهوية المجتمعية وبناء المستقبل.

وشدد المشاركون على ضرورة ترتيب البيت الإعلامي من الداخل، وكيفية تأهيل الإعلامي للتعبير عن الثقافة بكل أشكالها.

وقدم الصالون مجموعة من التوصيات، وقررت إدارة الصالون رفعها إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ووزارات الثقافة والإعلام في البلدان العربية، نظرا لأهمية المخرجات المتصلة بالهوية وتشكيل الثقافة العربية.

واختتمت فعاليات الصالون بفقرة شعرية للشاعر الكبير أحمد سويلم، ثم قامت الفنانة الشابة ندى المنسي، بالغناء كعادتها في ختام الصالون، إذ شدت برائعة أم كلثوم «وقف الخلق».

وأعلنت الدكتورة حنان يوسف، أن خطة عام 2023، سوف تقدم عددا من البرامج والأنشطة والمؤتمرات التي تسعي إلى تفعيل الاتحاد والتعاون بين الإعلام والثقافة من أجل بناء المستقبل العربي.