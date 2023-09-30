هدية الرئيس السيسي لشعب المنصورة.. 7 معلومات عن مساكن الجلاء

تطوير عواصم المحافظات، أحد أهم إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ شهدت المحافظات في عهده تطوير المناطق غير المخططة وإعادة بناء المساكن القديمة لتوفير حياه كريمة للمواطنين، وأكبر مثال على ذلك ما حدث بمحافظة الدقهلية، بعد إعادة بناء مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، وتسليم وحدات سكنية جديدة لقاطنيها.

مساكن الجلاء هدية الرئيس السيسي لشعب المنصورة

وعانى سكان مساكن الجلاء بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، عقودا من الإهمال حتى تحولت منطقتهم إلى إحدى البؤر العشوائية داخل المنصورة، وأصبحت لا تصلح للسكن، بسبب انتشار القمامة ومياه الصرف الصحي، إلا أن سكانها كانوا متمسكين بالإقامة بها، لأنهم لا يوجد مأوى لهم غيرها، إلى أن أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير عواصم المحافظات.

ودبت الروح من جديد في منطقة مساكن الجلاء بالمنصورة، فخلال عامين فقط، تم التوصل إلى اتفاق مع قاطني تلك المساكن، وتقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد إخلاء أماكنهم بالعمارات المراد إحلالها، وتجديدها حتى تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة، وإنهاء مشكلة توفير خدمة الصرف الصحي للعمارات الجديدة لاستيعاب كافة الوحدات الجديدة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

مشروع تطوير عواصم المحافظات

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن مشروع تطوير مساكن الجلاء هو هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالينا لتوفير سكن كريم لهم، وأن ما تشهده المحافظة من مشروعات سكنيه حضارية، ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة لم يحدث من قبل.

7 معلومات عن مشروع إعادة بناء مساكن الجلاء بمدينة المنصورة

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير 7 معلومات عن مشروع إعادة بناء مساكن الجلاء بمدينة المنصورة كأحد مشروعات تطوير عواصم المحافظات بمحسب بيانات محافظة الدقهلية وهي:

1- مشروع إعادة بناء مساكن الجلاء بمدينة المنصورة ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية.

2- تطوير أرض مساكن الجلاء يستهدف بناء 7 عمائر سكنية مكونة من 12 دورا علويا ودورا أرضيا بإجمالي 714 وحده سكنية.

3- تحتوي المساكن الجديدة على 24 محل تجاري بالإضافة إلى حضانة ووحدة صحية.

4- وتشمل عملية التطوير أيضا إنشاء محطة رفع صحي وموزع كهرباء ومناطق ترفيهية.

5- تم وضح حجر الأساس لها في 17 أغسطس 2021.

6- الانتهاء من العقود التي سيتم تسليمها للمواطنين بعد مراجعتها بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لاستلام الوحدات السكنية الخاصة بهم في المشروع بعد انتهاء التنفيذ.

7- تقديم مبالغ مالية للسكان لتدبير سكن خاص بهم بعد إخلاء أماكنهم بالعمارات المراد احلالها وتجديدها بالجلاء حتى تسلمهم الوحدات السكنية الجديدة.