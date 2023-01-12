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«التنمية الحضرية»: الدقهلية أحدث مشروعات تطوير عواصم المحافظات

كتب:

منة عبده
08:55 ص | الخميس 12 يناير 2023
مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات- تعبيرية

مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات- تعبيرية

كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنه جاري العمل على محافظة الدقهلية ضمن مشروع تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى، وهي أحدث محافظة في المشروع، خلال هذه الفترة، تزامنا مع باقي المحافظات في المرحلة العاجلة التى يعمل عليها الصندوق، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء. 

 إنشاء 11 برجا بـ660 وحدة سكنية

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن محافظة لدقهلية واحدة من الـ9 محافظات التي تضم عددا من الوحدات السكنية، في أول طرح سكني للصندوق، ضمن المرحلة الأولى من مشروع «داره». 

وأوضح «صديق»، أن محافظة الدقهيلة تضم عددا من المشروعات منها مشروع عمارات على أرض حي شرق المنصوره حيث يتم إنشاء 11 برج سكني بعدد وحدات سكنيه 660 وحدة، بالإضافة إلى مشروعات بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية «بديل عشوائيات»، بعدد وحدات سكنيه 720 وحدة سكنية. 

توصيل مرفق الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن قيادات صندوق التنمية الحضرية، قد اجتمعت فى ديوان محافظة الدقهلية، حيث تم مناقشة كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتوصيل مياة الشرب والصرف الصحي وتوصيل مرفق الاتصالات والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز بمساهمة صندوق التنمية الحضرية، وكذلك لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ داخل المحافظة. 

يذكر أن صندوق التنمية الحضرية، قد أعلن عن أن اليوم الخميس الموافق 12 يناير الجاري، آخر فرصة لسحب كراسات شروط شقق مشروع «داره» داخل 9 محافظات، إذ يعد الطرح الأول لصندوق التنمية الحضرية، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير عواصم المدن والمحافظات الكبرى. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.