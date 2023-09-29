أسماء المدارس المصرح للتصوير أمامها من الخارج في كفر الشيخ

أعلنت المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أسماء المدارس المصرح بها للتصوير أمامها من الخارج فقط حسب توجيهات وزارة التربية والتعليم.

المحافظة: لا يسمح بالتصوير من الداخل ولا دخول المدارس

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أنّه لا يسمح بالتصوير من الداخل ولا دخول المدارس، مشيرةً إلي أنّ توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أو جولاتهم سيتم إرسالها إلي الصحفيين والإعلاميين.

أسماء المدارس المصرح بها للتصوير أمامها من الخارج

ووفقاً لمحافظة كفر الشيخ فإنّ أسماء المدارس المصرح بها للتصوير أمامها من الخارج فقط هي كالتالي:

يوم السبت 30 سبتمبر 2023

- إدارة شرق كفر الشيخ

- مدرسة كفر الشيخ الثانوية الصناعية بنات.

- مدرسة الحمراوي تعليم أساسي.

إدارة غرب كفرالشيخ

- مدرسة أحمد عرابي الابتدائية.

- مدرسة هدى شعراوي تعليم أساسي.

- المدرسة الثانوية الفندقية الفنية المتقدمة.

يوم الأحد 1 أكتوبر 2023

إدارة شرق كفر الشيخ

- مدرسة الإعدادية بنات القديمة.

- مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية بنين.

- مدرسة مصطفي سمير بدوي الرسمية لغات.

- مدرسة علي عبد الشكور تعليم أساسي.

إدارة غرب كفرالشيخ

- مدرسة الإعدادية بنات الجديدة.

- مدرسة سعد زغلول الابتدائية.

- مدرسة سيدي طلحة الابتدائية.

انطلاق الدراسة في محافظة كفر الشيخ

وتنطلق الدراسة بـ240 «تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين» بمحافظة كفر الشيخ، غداً السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، لطلاب الصفوف الأولى فقط، «الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي عام وفني»، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بمراكز ومدن وقرى المحافظة أبوابها لاستقبال الطلاب، يوم الأحد، في ظل متابعة وتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.