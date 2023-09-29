الاتحاد الأوروبي: أذربيجان مسئولة عن النزوح الجماعي للأرمن من كاراباخ

أكد الاتحاد الأوروبي، أن دولة أذربيجان هي المسئولة عن النزوح الجماعي للأرمن من إقليم كاراباخ، وفقا لما أفادت به شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة.

اعتقال السلطات بأذربيجان رئيس سابق لحكومة أرمينيا الانفصالية

وكانت السلطات في أذربيجان اعتقلت رئيسًا سابقًا لحكومة أرمينية انفصالية في ناجورنو كاراباخ، أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا في موجة نزوح جماعي لعشرات الآلاف مما تسبب في أزمة إنسانية.

وترأس روبن فاردانيان، وهو مصرفي وملياردير مشهور بأعماله الخيرية، حكومة كاراباخ الانفصالية، في الفترة من نوفمبر 2022 إلى فبراير 2023.

سلطات أذربيجان واعتقال «فاردانيان»

وقالت زوجته «فيرونيكا زونابند»، على قناته على تطبيق «تيليجرام»، إن سلطات أذربيجان اعتقلت فاردانيان خلال محاولته الفرار ضمن رحيل جماعي للأرمن، بعد أن استعادت أذربيجان السيطرة على قرة باغ في هجوم خاطف الأسبوع الماضي.

وقالت مصلحة الحدود الأذرية إنها نقلت فاردانيان إلى العاصمة باكو وسلّمته لوكالات حكومية أخرى.

وقره باغ معترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان، لكن معظم سكانها من الأرمن الذين انفصلوا خلال التسعينيات في الحرب الأولى من حربين اندلعتا هناك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.