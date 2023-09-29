وفدان عسكريان من أرمينيا وأذربيجان يشاركان في اجتماع رابطة الدول المستقلة بروسيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، بأن وفدين من وزارتي الدفاع في كل من أذربيجان وأرمينيا، وصلا إلى مدينة تولا الروسية؛ لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول رابطة الدول المستقلة

وبحسب وكالة «تاس» للأنباء، ستشارك في الاجتماع وفود وزارات دفاع روسيا وأذربيجان وأرمينيا وروسيا البيضاء وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وذكرت «تاس» أنه خلال الاجتماع، سيجري بحث مجموعة من قضايا التعاون العسكري والفني العسكري ذات الاهتمام المشترك، وسيكون هناك أيضًا تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في العالم.