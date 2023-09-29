مفتي الجمهورية: علماء الأمة الإسلامية استحسنوا الاحتفال بالمولد النبوي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك الكثير من الفتاوى التي ترد إلى دار الإفتاء، فيما يتعلق بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف المفتي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عندما سُئِل النبي لماذا يصوم يوم الإثنين؟ فقال: «ذاك يوم وُلدت فيه».

علماء الأمة الإسلامية استحسنوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتابع «علماء الأمة الإسلامية استحسنوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو شاهد على حبه وتعظيمه، وله أصل في الكتاب والسُّنة، والفتوى مستقرة على أن الاحتفال بميلاد النبي مشروع، ولو لم يفعل النبي، فليس كل ما تركه النبي منهيًّا عنه».

وأوضح أن شراء الحلوى وأكلها والتهادي بها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مباح شرعًا، كما أنه يدخل في باب الاستحباب من باب السَّعة على الأهل والأسرة في هذا اليوم العظيم.

وأستكمل حديثه قائلًا «لا نريد أن نحجر على القلوب في فرحتهم بالنبي، ويجب ألا نلتفت لمن يغبش على الناس ويعكر فرحتهم بميلاد النبي».