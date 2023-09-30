تحتفل بعيد ميلادها الـ40.. معلومات عن ديانا كرزون
كتب:
محمود الرفاعى
07:07 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
ديانا كرزون
تحتفل اليوم الفنانة الأردنية ديانا كرزون، بعيد ميلادها الأربعين، حيث ولدت بالمملكة الهاشمية في الثلاثين من شهر سبتمبر.
وترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن ديانا كرزون، كالتالي:
- ولدت في الكويت ونشأت وتربت في الأردن وسط عائلة فنية لأب موسيقي وعضو في نقابة الفنانين بالأردن، وأم سورية كردية.
- حصلت على دبلوم إدارة علوم طيران من جامعة عمان الأهلية.
- وفي الرابع عشر من سبتمبر 2020 أعلنت زواجها منه رسمياً في يونيو 2021 رزقت بابنتها الأولى «سلمى» في يونيو 2023 رزقت بابنها الثاني «راشد».
بدأت الغناء في عمر السادسة
- بدأت الغناء في سن السادسة وكانت أولى أغانيها «يا أيها الملك» للملك عبد الله الثاني بن الحسين.
- شاركت في مهرجان الأغنية الأردنية لموسمين متتالين حيث قدمت أغنيتين إحداهمها «رسالة فنان».
- شاركت في برنامج سوبر ستار في سوريا خلال المرحلة الأولى لتنتقل بعدها للمراحل النهائية في 18 آب 2003 فازت بالمركز الأول وحصدت لقب سوبر ستار العرب.
- مثّلت العالم العربي في مسابقة وورلد آيدول World Idol التي جرت للمرة الأولى في نهاية عام 2003 بعدما قررت شركتا تي في 19 وقد غنّت أغنية «أنساني ما بنساك».