«أمن المنافذ» يضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال 24 ساعة.

قضايا متنوعة

وتمكنت الإدارات العامة من ضبط قضيتين في مجال الأمن العام، إضافة إلى 1629 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 125 حكما قضائيا متنوعا، بجانب ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.