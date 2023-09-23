وزير البترول وسفيرة الإمارات يشهدان افتتاح محطات وقود جديدة بالقاهرة

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، افتتاح عدد من محطات الوقود الجديدة، تحمل العلامة التجارية لشركة «أدنوك»، كبرى شركات توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة بدولة الإمارات، في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى.

وأعلنت شركة «أدنوك» للتوزيع، في بيان تلقته «الوطن»، اليوم السبت، عن افتتاح ثلاث محطات خدمة تحمل علامتها التجارية في مصر، تقع في مناطق رئيسية بالقاهرة الكبرى، حيث تقدم المحطات مجموعة متكاملة من خدمات العناية بالسيارات.

افتتاح 6 محطات أخرى قبل نهاية 2023

ولفتت الشركة الإماراتية، في بيانها، إلى أنها تخطط لافتتاح 6 محطات خدمة أخرى في أنحاء مصر قبل نهاية عام 2023، ويأتي ذلك في أعقاب استحواذ شركة «أدنوك»، في وقا سابق بداية هذا العام، على حصة 50% من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر».

وتم افتتاح محطة «أدنوك» فرع دجلة بالمعادي، بحضور عدد من كبار الشخصيات، بينهم وزير البترول، وسفيرة دولة الإمارات، بالإضافة إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعلاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي للشركة: «يمثل اليوم علامة بارزة مهمة في رحلتنا للتوسع الدولي، حيث نطلق محطات خدمة أدنوك في مصر، ونواصل اتخاذ خطوات جريئة لتلبية الاحتياجات، ونتطلع إلى تقديم المزيد من خدماتنا المبتكرة والمدعومة رقميًا إلى السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص لتنمية محفظتنا».

وفي إطار توسعها، أطلقت الشركة أيضاً مفهوم متاجر« واحة أدنوك» المميزة، لتقدم للعملاء تجربة تسوق غير مسبوقة، إلى جانب توفير مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات المعدة خصيصاً لتناسب ذوق العملاء المصريين، بما في ذلك القهوة المختصة، قهوة أربيكا 100%، التي تحمل علامة أدنوك للتوزيع.

أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير

وقال توماس اشتراوس، مدير عام شركة «توتال إنرجيز» في مصر: «يسعدنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع أدنوك للتوزيع، وتؤكد هذه الشراكة على رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائنا الكرام في مصر، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز عروضنا والتزامنا الراسخ بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات».

يشمل المشروع المشترك محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات، تضمّ أكثر من 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة، وما يزيد على 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة، وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.