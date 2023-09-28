«البترول»: توصيل الغاز الطبيعي لـ844 قرية ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية الأكثر احتياجا كمرحلة أولى، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز إلى 300 قرية منها، وجار العمل في جميع القرى الأخرى سواء لتنفيذ الشبكات أو الخطوط الرئيسية المغذية.

ودشنت ايجاس مصنعها الجديد في منطقة السخنة لانتاج مواسير البولي إيثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، بطاقة إنتاجية 40 ألف طن سنويا، ما يعمل على زيادة الإنتاج المحلي من هذا المنتج، والإسهام في سد الفجوة بين الانتاج والطلب من هذا المنتج.

استخدامات الغاز الطبيعي وإحلاله كوقود فب السيارات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه في إطار المشروع القومي للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي وإحلاله كوقود في السيارات، ارتفع إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى 507 آلاف سيارة، كما وصل عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز إلى 910 محطات و130 مركز تحويل.

إمداد المستهلكين باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي

وفي مجال خطوط نقل الغاز لتدعيم مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعي، جرى الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب/ ميت نما/ الشرقاوية بطول 86 كيلومترا ليصل إجمالي الأطوال المنفذة فى المرحلتين إلى 168 كيلومترا، وبتكلفة استثمارية إجمالية 9ر3 مليار جنيه، وجار استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كيلومترا، وتكلفة استثمارية 4ر8 مليار جنيه.