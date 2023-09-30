«مفوضية اللاجئين»: مصر دولة مضيافة وبلد لكل عربي

أكد فراس الخطيب، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنَّ مصر دولة مضيافة لجيرانها وبلد لكل عربي.

الخطيب: مصر دولة مضيافة

وقال «الخطيب»، خلال لقائه في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إنَّ مصر دولة مضيافة لجيرانها وتفتح ذراعها لكل المواطنين من كل البلدان وتعاملهم معاملة كريمة.

أزمة اللاجئين حول العالم لا تزال في تسارع

وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة، أنَّ أزمة اللاجئين حول العالم لا تزال في تسارع وتشهد حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، نتيجة للحروب والصراعات التي يشهدها العالم وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة السودان، وما إلى ذلك.

وأوضح «الخطيب»، أن نتيجة هذه الحروب والأزمات، يفقد عددا كبيرا من اللاجئين عملهم بسبب تركهم لبلادهم بحثًا عن الامان، فضلًا عن فقدانهم للتعليم وتعرضهم للسرقة.