ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟.. مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تجيب

نشرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خطوات يجب اتباعها قبل وأثناء وبعد حدوث الزلازل، وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مؤكّدة أنَّه من المهم أنَّ يكون هناك خطة طوارئ، وأن يعرفها جميع أفراد العائلة، وبالأخص في المناطق التي تشهد نشاطًا زلزاليًا.

الحفاظ على الهدوء وعدم الركض

وقدمت المفوضية السامية نصائحًا عند وقوع الزلازل، مبينة أنَّه حال وقوع زلزال وكان الشخص في منزله، فعليه الحفاظ على الهدوء وعدم الركض، وحماية نفسه بالابتعاد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء يمكن أن يسقط، مثل أدوات الإضاءة والأثاث، والابتعاد عن الكابلات الكهربائية، وشددت على عدم استخدام المصاعد.

وقدمت المنظمة نصائحًا للشخص ليفعلها إذا وقع الزلزال وهو يسير في الشارع، إذ أنَّه عليه الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والأشجار والمباني، والأشياء يمكن أن تسقط عليه، كما نصحت قائدي السيارات بضرورة التحرك بعيدًا عن الجسور وأن يقف بالسيارة في مكان آمن والبقاء داخلها حتى تنتهي الهزات الارتدادية.

كما نصحت بعدم استخدام المصعد بعد الزلازل وتوخي الحذر أثناء استخدام الدرج وعدم استخدامه إذا وجده في حالة سيئة، وتجنب الكابلات الكهربائية. كما أنه حال وجود خطر قائم، يجب على الأفراد عدم البقاء داخل المنزل في الأساس.

ونصحت بضرورة التأكّد من عدم وجود تسرب غاز، وطلب المساعدة في حال وجود تسرب، إلى جانب ضرورة عدم إشعال أعواد الثقاب «الكبريت» أو «الولاعات» أو الأجهزة الكهربائية التي يمكنها أن تتسبب في حريق.

لا تتناول الأطعمة والمشروبات التي لامست زجاج مكسور

وحذرت من تناول الأطعمة والمشروبات التي لامست الزجاج المكسور أو الحطام أو الغبار داخل المنزل، ونصحت المنظمة بتنظيف السوائل المسكوبة داخل المنزل في أعقاب الزلزال، مثل الأدوية أو المواد القابلة للاشتعال أو السمية، وفتح الخزائن و«الأرفف» بحذر تحسبًا لسقوط أجسام داخلها.

وأخيرًا نصحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بضرورة متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، وعدم مشاركة معلومات غير موثوقة، ومتابعة التعليمات الحكومية لمعرفة خطط الإجلاء، أو أي إجراءات أو تحذيرات أخرى.