أعلام مصر والتنورة تسيطر على خامس أيام تحرير تأييدات الترشح لدعم الرئيس السيسي

في اليوم الخامس (أمس الجمعة) لجمع توكيلات مرشحي الرئاسة، وانتظار الآلاف من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري للحصول على دورهم وتحرير توكيل تأييد للمرشحين، تصدرت العديد من المسيرات الداعمة والمؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي المشهد، في مختلف محافظات مصر، وكانت أعلام مصر ولافتات الرئيس السيسي هي أبرز ما مميز اليوم الخامس من جمع التوكيلات.

مسيرات دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خرجت من أماكن متفرقة بمحافظات مصر، وظلت تجوب الشوارع، حتى وصلت إلى مكاتب الشهر العقاري، لينتظر القائمون على المسيرة دورهم، لتحرير توكيل تأييد الرئيس.

الأغاني الوطنية تتصدر المشهد

وتصدرت الأغاني الوطنية المشهد أيضًا في اليوم الخامس، وظهرت السيارات وفوقها مكبرات الصوت، بينما تطلق الأغاني الوطنية في الشارع، ويلوح المواطنون بأعلام مصر، ويهتفون «تحيا مصر»، وذلك في العديد من محافظات مصر، وانطلقت مسيرة أيضًا اليوم بمنطقة المهندسين بالقاهرة، لتأييد الرئيس السيسي، على أنغام «تسلم الأيادي».

احتفال بالتنورة

كما احتفل المئات من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري، بمدن بنها والخانكة وقليوب والقناطر الخيرية والخصوص والعبور في محافظة القليوبية، لتحرير تأييدات مرشحي انتخابات الرئاسة، ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح، واصطف المواطنون رافعين علم مصر وصورة الرئيس السيسي، مصفقين أثناء عروض التنورة أمام مكتب الغرفة التجارية ببنها.

الشهر العقاري يعمل يوم الجمعة

ورغم اعتبار أمس الجمعة عطلة رسمية بالشهر العقاري، إلا أن المكاتب بجميع المحافظات استمرت بالعمل بكامل طاقتها لتحرير توكيلات التأييد لمرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين.