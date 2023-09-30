الرائد سمير نوح يروي لـ«الشاهد» بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعي في حرب الاستنزاف

كشف الرائد سمير محمد أحمد نوح، أحد أبطال أكتوبر، عن عملية نفذتها القوات المسلحة يوم 4 يوليو 1967 واصفا إياها بـ«الاستشهادية»، وذلك خلال حواره مع برنامج «الشاهد» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الدكتور محمد الباز.

نسف مخزن تشوينات ذخيرة العدو الإسرائيلي

وقال الرائد سمير: «قمنا بنسف مخزن تشوينات ذخيرة العدو الإسرائيلي، وكان يحوي أكثر من مليون صندوق للذخيرة، وكانت هذه العلمية بعد هروبنا من ميناء الأدبية بالسويس، بعد اختيارنا للقيام بعمليات فدائية وانتحارية ضد العدو الإسرائيلي، وكانت الصاعقة البحرية هي النواة الأولى للعمل مع الشهيد إبراهيم الرفاعي، وكانت عملية نسف تشوينات الذخيرة تمت تحت قيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي، وبعد تكوين الفرقة الخاصة به، كان يرفع الروح المعنوية لكل الأفراد المشاركة معه في العمليات الانتحارية بعبارات حماسية، والتقيت بالشهيد إبراهيم الرفاعي لأول مرة في حلمية الزيتون، وكان يقوم بتدريبنا على السباحة ضد التيار».

علمية كمين جبل مريم

وأضاف: «من المهام التي شاركت فيها علمية كمين جبل مريم، في 25 أغسطس 68، كما شاركت مع إبراهيم الرفاعي في تدمير أكثر من مليون ذخيرة للعدو في 4 يوليو 67، بعد عملية رأس العش، التي استشهد فيها عدد كبير من أبطال الصاعقة البحرية، كما شاركت في عملية الصواريخ الكهربائية، التي كنت فيها مع البطل إبراهيم أحمد غلوش من الغربية، بحضور الخبراء السوفيت، وفي هذا الوقت أهدت أمريكا إسرائيل صواريخا لتجربها في الحرب، فكانوا يقومون بضرب هذه الصواريخ علي أي طريق موازي لقناة السويس، وبالفعل خرج أحد السباحين الأبطال لإحضار صاورخ من العدو لإجراء الفحوصات الحربية عليه حتى نتصدى له».