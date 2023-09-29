أحد أبطال نصر أكتوبر: الإصرار والعزيمة أهم درس تعلمته من الحرب

قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، إن الإصرار والعزيمة أهم درس تعلمه من حرب أكتوبر المجيدة، موضحًا: «عندما يكون لديّ إصرار على هدف معين فإنني أنفذه، وإن فشلت مرة يجب ألا يصيبني اليأس، فقد فشلنا في بعض تدريبات المشاريع وكنا نعيده أكثر من مرة حتى ننفذ الهدف وتخرج على أكمل وجه.. لم يكن أمامنا إلا النصر أو الشهادة».

الطلاب يتظاهرون من أجل الحرب

وأضاف «أبو طالب»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في التدريب، تلقينا دفعة قوية للنصر، وكان الطلاب في الجامعات يتظاهرون من أجل الحرب، ولما قامت الحرب تكاتف الكل معنا».

استعجالنا كان سيدمرنا

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «حالة التعجل من الطلاب والناس لم تؤثر علينا في القوات المسلحة، لأن استعجالنا كان سيدمرنا، فلم يكن تدريبا قد اكتمل بعد ولم تكتمل معداتنا وكذلك الذخيرة».