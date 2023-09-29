رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحد أبطال نصر أكتوبر: الإصرار والعزيمة أهم درس تعلمته من الحرب

كتب:

أحمد شوقي
06:55 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الرقيب أول عز الدين أبو طالب

الرقيب أول عز الدين أبو طالب

قال الرقيب أول عز الدين أبو طالب أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، إن الإصرار والعزيمة أهم درس تعلمه من حرب أكتوبر المجيدة، موضحًا: «عندما يكون لديّ إصرار على هدف معين فإنني أنفذه، وإن فشلت مرة يجب ألا يصيبني اليأس، فقد فشلنا في بعض تدريبات المشاريع وكنا نعيده أكثر من مرة حتى ننفذ الهدف وتخرج على أكمل وجه.. لم يكن أمامنا إلا النصر أو الشهادة».

الطلاب يتظاهرون من أجل الحرب

وأضاف «أبو طالب»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «في التدريب، تلقينا دفعة قوية للنصر، وكان الطلاب في الجامعات يتظاهرون من أجل الحرب، ولما قامت الحرب تكاتف الكل معنا».

استعجالنا كان سيدمرنا

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «حالة التعجل من الطلاب والناس لم تؤثر علينا في القوات المسلحة، لأن استعجالنا كان سيدمرنا، فلم يكن تدريبا قد اكتمل بعد ولم تكتمل معداتنا وكذلك الذخيرة».

اقرأ المزيد:

كاتب صحفي: حرب أكتوبر ملحمة.. والجبهة الداخلية كانت حائط صد قوي وداعم للقوات المسلحة

العريف أبو العباس: استُدعيت للجيش قبل حرب أكتوبر بـ4 أيام

50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.. صدمة العدو من مفاجأة المصريين

محمود عبد الشكور يتحدث عن أفلام حرب أكتوبر بمعرض زايد للكتاب الشهر المقبل