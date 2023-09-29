ناقد فني: أفلام حرب أكتوبر رفعت الحالة المعنوية لدى الجماهير

قال الناقد علي الكشوطي، إن الأفلام التي ناقشت فكرة النصر وما قبله، رفعت الحالة المعنوية عند الجمهور والمواطنين، وأعطتهم الأمل في تحقيق الانتصار، والقدرة على كل الصعاب والتحديات والأوهام داخل المواطنين.

الافلام جسدت حالة الانتصار

وأضاف «الكشوطي» خلال استضافته في برنامج « الإبداع في مصر»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الميزة التي واجهتها الأفلام التي جسدت حالة الانتصار، أنها وصفت الحقائق للجماهير، من ترتيب ومجهود وصعاب جرى مواجهتها رغم الإحباط، وأن هناك من أمن بالجندي المصري بأنه سيواجه وينتصر.

ولفت الناقد الفني، إلى أنه عند محاولة السينما تقديم فيلم سينمائي حربي أو عن حرب أكتوبر، واحدة من أعظم انتصارات الدولة، يجب أن يكون التمويل مختلفا، ولا يجرى التعامل معه كمجرد فيلم يحقق أرباحا تجارية؛ لأنه هدف دولة ومواطنين، ولن تبخل الدولة المصرية بتوفير المعدات كافة للفيلم لظهورة بشكل واقعي، يوصل الانتصار للمواطنين والأجيال المقبلة.

صناعة أفلام الحرب تحتاج إلى تضحيات

وشدد علي الكشوطي، على أن حرب اكتوبر تستحق الكثير، فمثل هذه النوعية من الأعمال تستحق التكاتف والتضحيات؛ لأنه عمل للتاريخ، خاصة عند توافر الإنتاج والمعدات والجهات التي لديها الحقائق الواقعية بالحرب، لتقديم الحقيقة للأجيال الجديدة؛ إذ ستغير الصورة الذهنية التي حاول أن يصدرها الطرف الآخر، والتي تعتبر أكاذيب عن حرب أكتوبر.