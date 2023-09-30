هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر تضرب جنوبي إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، جنوب إيطاليا، بعمق 3 كيلومترات، وفقا لما ذكرته بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهر بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا، على مسافة 180 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من العاصمة روما.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جنوب إيطاليا، وقعت على مسافة 12 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدين نابولي.