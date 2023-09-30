استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة

استشهد شاب فلسطيني، يدعى محمد جبريل رمانة، مساء أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي، أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في جبل الطويل بمدينة البيرة، في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأطلق جنود الاحتلال، النار صوب مركبة قرب مستوطنة «بساجوت» المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن استشهاد رمانة.

ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، طاقما للهلال الأحمر الفلسطيني، من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إضراب شامل في البيرة

بدورها، أعلنت «حركة فتح- إقليم رام الله والبيرة»، اليوم السبت، إضراب شامل وتصعيد المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على نقاط التماس في أعقاب إعلان استشهاد محمد جبريل رمانة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المنطقة الصناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الجمعة، أصيب فلسطيني يدعى محمد سلامة دريعات، على إثر اعتداء مستوطنين عليه في طريق المعرجات شمال غرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

إصابة شاب فلسطيني برصاصة معدنية في عينه

كما أصيب شاب فلسطيني برصاصة معدنية في عينه، خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.