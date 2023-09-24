استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم

استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الأحد، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم «نور شمس»، شرق طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنَّ الشابين أسيد جبعاوي 21 سنة، وعبدالرحمن سليمان أبو دغش 32 سنة، استشهدا جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

«أبو ردينة»: جرائم الاحتلال في طولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمخطط نتنياهو

من جهته أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، التصعيد الإسرائيلي الخطير، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في كافة محافظات الوطن، التي كان آخرها جريمة اعدام الشابين سيد فرحان أبو علي، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش، بدم بارد في طولكرم فجر اليوم الأحد.

وأضاف «أبو ردينة» أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربا متواصلة على الشعب الفلسطيني ومقدراته، لتنفيذ مخططاتها، التي أعلن عنها نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي اكدت حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اقتحام مخيم طولكرم

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم طولكرم بأعداد كبيرة، ورافقتها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين الفلسطينيين بالمُخيم.