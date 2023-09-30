بعد إعادة تشغيل المشروع.. تفاصيل وأسعار دراجات «كايرو بايك»

قامت محافظة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية، بإعادة تشغيل مشروع «كايرو بايك»، وتم تكليف شركة بديلة لتعيد تشغيل المشروع بدراجات هوائية جديدة، وتطبيق على الهاتف المحمول.

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية، أهم التفاصيل الخاصة بمشروع «كايرو بايك»، وطريقة استخدام الدراجات الهوائية، واستئجارها، والأسعار.

طريقة استخدام درجات «كايرو بايك»

وفيما يخص طريقة استخدام الدراجات التابعة لـ«كايرو بايك» واستئجارها، فهي كالتالي:

- يتم تنزيل تطبيق «كايرو بايك» على الهاتف المحمول.

- تسجيل البيانات الشخصية به.

- شحن محفظة التطبيق بعد تحديد وسيلة الدفع الإلكتروني.

- مسح الكود «QR» الموجود على الدراجة لفتح القفل الموجود بها، ثم الانطلاق إلى الرحلة.

- بعد الانتهاء من الرحلة يجري ترك الدراجة في أقرب محطة، وغلق القفل يدويا، وإنهاء الرحلة على تطبيق الهاتف.

أسعار ركوب الدراجات

يجري احتساب ساعة الركوب في مشروع «كايرو بايك» بـ5 جنيهات إضافة إلى 2 جنيه رسوم استخدام، وإليك أبرز المعلومات عن المشروع:

- يوجد 26 محطة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

- عدد الدراجات بالمشروع 250 دراجة.

- الدراجة بها جهاز تتبع ويجري رصدها من خلال الشركة المشغلة.

- تطبيق الهاتف يحدد أماكن محطات الدراجات.

- لا يوجد عمال بالمحطات والمشروع يدار إلكترونيا.

- من المقرر التوسع في المشروع على مرحلتين ليصل للزمالك وجاردن سيتي.