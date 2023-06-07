قرار جديد لتطوير مشروع «كايرو بايك»: محافظة القاهرة تكلف مشغل آخر لإدارته

قررت محافظة القاهرة تكليف مشغل جديد لإدارة مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك»؛ له خبرة محلية ناجحة في مجال «مشاركة الدراجات»، مشيرة إلى تطلعها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من تنفيذ كل التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية المشروع.

محافظة القاهرة: وضع المشروع الحالي لا يتناسب مع الشروط الفنية

وأضافت محافظة القاهرة، في بيان صادر اليوم، أنَّ القرار جاء في ضوء حرصها على نجاح مشروع «كايرو بايك»، إذ تمّ إعداد تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل إليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التي تمّ إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

محافظة القاهرة: مشغل «كايرو بايك» لم يلتزم بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات

وأكّدت محافظة القاهرة، أنَّه تبين أن مشغل مشروع «كايرو بايك» لم يلتزم بمعايير مقبولة لإدارة المنظومة وصيانة الدراجات، إضافة إلى عدم تفعيل التطبيق الرقمي لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة.