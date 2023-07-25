محافظة القاهرة تستكمل أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة كايرو بايك بالتحرير

تستكمل أولى محطات «كايرو بايك» بالتحرير، أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها، ضمن 6 محطات، انتهت محافظة القاهرة من إقامتها في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة، كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات «كايرو بايك»، وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية، وبأحدث المواصفات، من خلال شراكة المحافظة، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

بدء التطبيق الرقمي للمشروع

وأكدت محافظة القاهرة، أنه يتم حاليًا اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع، لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة، بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد، الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع، لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وتسعى محافظة القاهرة، خلال الفترة المقبلة، إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولا لتوفير عدد (500) دراجة و(45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.