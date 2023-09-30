هل يمكن للوافدين التصويت في غير محافظاتهم؟.. «الوطنية للانتخابات» توضح

كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إمكانية تصويت الوافدين من المحافظات في الانتخابات الرئاسية 2024 في غير محافظاتهم.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» إمكانية تصويت الوافدين في غير محافظاتهم، وفقا لما جاء في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للأشخاص الناخبين والموجودين في محافظة غير التابعة لمحل الإقامة المُثبت في بطاقة الرقم القومي، بأن يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المُختصة في المحافظة.

طلبات الترشح للرئاسة

وتستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح في يوم 5 أكتوبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تستقبل طلبات الراغبين في الترشح خلال اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 2 ظهرًا.

ومن المُقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023، لتعلن خلال هذا اليوم أيضًا عن أعداد المؤيدين والمزكين لكل من طالبي الترشح في صحيفتي الأخبار والجمهورية الرسميتين، مع إتاحة تلقي اعتراضات طالبي الترشح لمدة يومين.