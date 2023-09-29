هل يجوز تحرير أكثر من مواطن توكيلات ترشح في نموذج واحد؟ «الوطنية للانتخابات» ترد

هل يجوز تحرير أكثر من مواطن توكيلات ترشح في نموذج واحد؟.. أجابت الهيئة الوطنية على هذا التساؤل في القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، المنشور في الجريدة الرسمية، وذلك بعد الاطلاع على عدد من القرارات ومنها قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الهيئة الوطنية في قرارها، إنه لا يسمح بأن يؤيد المواطن أكثر من راغب ترشح، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن، كما أنه لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة.

وفي سياق متصل، حددت الهيئة عناوين مكاتب التوثيق في محافظة بني سويف والفيوم وهي:

مكاتب التوثيق في محافظة بني سويف

- مكتب توثيق ناصر.. شارع جمال عبدالناصر بجوار بنك مصر.

- مكتب توثيق ببا.. مساكن الري بجوار شادر الفاكهة – بندر ببا.

- مكتب توثيق سمسطا.. مساكن الوحدة المحلية – حي الفالوجا – بندر سمسطا.

- مكتب توثيق ضواحي بني سويف.. حي الرمد بجوار مديرية المساحة.

- مكتب توثيق الفشن.. شارع البحر الأعظم الفشن.

مكاتب الشهر العقاري بالفيوم

- مكتب توثيق مرور الفيوم.. مبنى مجمع المصالح بندر الفيوم.

- مكتب توثيق ضواحي الفيوم.. حي الجون – داله – بندر الفيوم.

- مكتب توثيق الفيوم.. مساكن الشيخ حسن عمارة 29.

- مكتب توثيق يوسف الصديق.. مبنى الوحدة المحلية.

- مكتب توثيق نادي المحافظة.. شارع أحمد شوقي – منشأة لطف الله حي غرب قسم أول – أمام الاستاد الرياضي بالفيوم.