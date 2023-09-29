من يحق له تحرير توكيل تأييد لمرشح رئاسي؟.. «الوطنية للانتخابات» تُجيب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفئات المسموح لها تحرير توكيل لتأييد مرشح رئاسي، في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، التي تُجرى اعتباراً من يوم 1 ديسمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وقالت الهيئة في قرار نُشر بالجريدة الرسمية، إنه يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

مكاتب الشهر العقاري

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار مكاتب الشهر العقاري اليوم، استقبال المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لتأييد مرشحي الرئاسة مجاناً.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات، إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتهتم الهيئة بموضوعات التعاون الدولي في مجال الانتخابات، إدراكا منها لأهمية اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، والعمل على مواكبة أحدث التطورات والتجارب المقارنة سيما وإن قانون الهيئة قد أوجب أن يتم تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات بمراعاة القواعد المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.