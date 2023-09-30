جدول المهرجان الختامي لنوادي المسرح بقصور الثقافة.. الافتتاح الليلة

تنطلق الليلة فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، «دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني»، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مدار أسبوعين بمسرح قصر ثقافة روض الفرج وتستمر فاعلياته من 30 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

يشارك بالمهرجان 27 عرضًا لفرق نوادي المسرح بقصور الثقافة تبدأ يوميا في السادسة مساء، على النحو التالي:

30 سبتمبر:

عقب الافتتاح يقد عرض «قط وفأر» لفرقة مركز الجيزة الثقافي، إعداد وإخراج محمد عبد الستار.

1 أكتوبر:

عرض «المعرض» إخراج سيف الدين محمد لفرقة قصر ثقافة الجيزة، يعقبه عرض «مطر صيف» دراما تورج محمد سعيد وإخراج أحمد سليمان، لفرقة مركز الجيزة الثقافي.

2 أكتوبر

تقدم فرقة مركز الجيزة الثقافي عرضين هما: «حداد قمري» تأليف على عبدالرحمن الزيدى، دراما تورج أحمد عصام ونور عفيفي وإخراج فاطيمة محمد و«من القاتل» من إعداد محمد سعيد وإخراج عمر محمد عبد العزيز.

3 أكتوبر:

عرض«سجن النسا» لـ فرقة المنوفية تأليف فتحية العسال وإخراج ساندرا سامح، كما تقدم مسرحية «القطة العامية» لـ فرقة دمنهور المسرحية تأليف سامح عثمان وإخراج جابر نصار.

5 أكتوبر

فرقة دمنهور المسرحية تقدم عرضين هما: «آخر مرمى البصر» تأليف معتز بالله عجمى وإخراج إسلام الرومي، و«باذنجان» تأليف وإخراج أحمد الحرفة.

6 أكتوبر: عرض «خلل قاطع» لفرقة الأنفوشي، تأليف سلوى طارق وإخراج أسامة سعد، «آخر الشارع» تأليف مؤمن عبده وإخراج محمد نجله.

7 أكتوبر

فرقة الأنفوشي تقدم مسرحية «الوردة والتاج» إعداد عبد السلام السويفى وإخراج محمد أشرف، وتقدم فرقة أسوان عرض «غرفة بلا مخرج» تأليف محمد عويس وإخراج أحمد عبد الرحمن.

8 أكتوبر

فرقة أسيوط المسرحية تقدم عرض «صندوق سوناتا» تأليف مروة فاروق وإخراج مادونا هاني، و«جسر آرتا» فرقة ملوي المسرحية، تأليف جورج ثيوتوكا وإخراج وائل مجدي.

9 أكتوبر

فرقة السويس تقدم مسرحية «حريم النار» تأليف شاذلي فرح وإخراج حنان بدوي، يعقبه عرض «اليوم الأخير» لفرقة الإسماعيلية المسرحية تأليف محمود جمال الحديني وإخراج محمد سالم.

10 أكتوبر:

فرقة دمياط الجديدة مسرحية «فندق العلمين» تأليف إيريك إيمانول وإخراج عمرو الزغبى.وعرض «أينولا» لفرقة بورسعيد تأليف عيسى جمال وإخراج بيشوى عماد.

11 أكتوبر

فرقة الأنفوشي تقدم عرضين «مسافر ليل» تأليف صلاح عبدالصبور وإخراج أحمد علاء، و «أحفاد دافنيشى» تأليف جان جيانيه وإخراج محمد بهجت.

12 أكتوبر

تقدم فرقة المنصورة عرض «أون آير» تأليف شادى السعيد وإخراج حسن العراقى، يليه عرض آخر بعنوان «فتوات بولاق» تأليف نجيب محفوظ وإخراج أحمد عمارة لفرقة كفر الشيخ المسرحية.

13 أكتوبر

تقدم فرقة طنطا مسرحية «رصد خان» تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، وعرض آخر لفرقة غزل المحلة وهو «الأبواق والتوت البرى» تأليف داريوفر وإعداد محمد رأفت وإخراج محمد رأفت.

14 أكتوبر

فرقة كفر الشيخ تقدم مسرحية «دراما الشحاذين» تأليف بدر محارب وإخراج أحمد كمال، يليه عرض آخر لفرقة الزقازيق بعنوان «نور» تأليف أنس النيلى وإخراج عصام إيهاب.

15 أكتوبر

حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات وتوزيع الجوائز.

وتضم لجنة التحكيم كل من الدكتور أحمد مجاهد رئيسا، د. صبحي السيد، المخرج ناصر عبد المنعم، د. طارق مهران، المخرج عادل حسان، المخرج محمد طايع مديرا ومقررا.