قوافل قصور الثقافة الفنية تجوب قرى محافظة دمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات القوافل الثقافية والفنية ضمن فعالياتها في القرى الأكثر احتياجا.

وشهدت مدرسة الإسماعيلية الابتدائية، إقبالًا كبيرًا من أطفال وشباب كفر سعد، على مدار الخمسة أيام الماضية، للمشاركة بفعاليات القافلة الثقافية، التي ضمت مجموعة من الورش الفنية كالرسم والتلوين الحر، والرسم على الوجه.

ونظمت القوافل مجموعة من الأمسيات الشعرية، شارك بها شعراء المحافظة، ومنهم «الدكتور شاكر صبري، أحمد خميس غلوش، المتولي بصل»، بقصائد عن الوطن ودمياط، إضافة إلى فقرات من الفلكلور الشعبي المصري والدمياطي مع فرقة كفر سعد للموسيقى والغناء الشعبي، وقدمت الفرقة مديحا نبويا وموال «دمياط بلدي»، إضافة لأغنيات أخرى من التراث الشعبي، إلى جانب فقرات فنية لاكتشاف مواهب الأطفال بالقرية.

محاضرات ثقافية توعوية

تضمنت الفعاليات محاضرات ثقافية توعوية منها: محاضرة عن اهتمام الدولة بالرعاية الصحية وصحة المواطن، وتحدثت خلالها المحاضر مكاسب الورداني، عن مدى تطور المجال الصحي وخدماته من خلال المبادرات ومنها 100 مليون صحة، وتحسين الخدمات الطبية، وإنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن حياة كريمة، مع استمرار العمل بالقوافل الصحية، إضافة لمحاضرة أخرى عن «دور المرأة الريفية».

أوضح المحاضر محمود العباسي لجمهور القافلة ومواطني القرية، مدى ارتباط تطور المجتمع بدور المرأة الريفية، وذلك من خلال تدبير شؤون الأسرة، والاعتماد على تفعيل مفهوم الاقتصاد المنزلي، من خلال تقديم أفضل الاحتياجات بأقل التكاليف، إضافة لفكرة إعادة تدوير المواد المنزلية لاستخدامها مرة أخرى.

نظم الفعاليات فرع ثقافة دمياط برئاسة الدكتور فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، إذ بدأت الفعاليات بمدرسة الإسماعيلية الابتدائية خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر بكفر سعد، ثم انتقلت القافلة إلى مجمع مدارس التوفيقية بكفر سعد خلال من الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الحالي.