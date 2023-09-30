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الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي.. 12 مستندا

كتب:

محمد سامي الكميلي
09:19 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
شقق الإسكان الاجتماعي - تعبيرية

شقق الإسكان الاجتماعي - تعبيرية

كشفت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات لـ«الوطن» عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي، في الربع الأخير من العام الحالي 2023، لفئة متوسطي الدخل، بمساحات مختلفة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، وبأسعار تتراوح من 245 حتى 360 ألف جنيه.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان

وأفادت وزارة  الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بأن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، تتمثل في التالي ذكره:

1- صورة الرقم القومي للزوج والزورجة.

2- صورة شهادات ميلاد الأبناء.

3- إيصال مرافق.

4- شهادة دخل.

5- صورة من عقد إيجار الوحدة.

6- قيد عائلي مميكن.

7- قسيمة زواج مميكنة.

8- برنت تأمينات إن وجد.

9- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

10- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

11- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينى المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

12- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

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