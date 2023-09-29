«الإسكان» توضح تفاصيل 2064 شقة ضمن «سكن كل المصريين» في السويس

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موقف تنفيذ الوحدات السكنية التي تأتي ضمن «سكن كل المصريين»، في مدينة السويس، وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل شقق الإسكان.

تفاصيل وحدات سكن كل المصريين بالسويس

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي «سكن كل المصريين» في السويس، وهي كالآتي:

- المشروع يضم 2064 وحدة سكنية.

- المشروع مكون من 86 عمارة سكنية.

- متوسط نسبة تنفيذ العمارات بلغ 72%.

- تقدم أعمال البنية التحتية للمشروع.

- تقدم أعمال الطرق بالمشروع.

- متوسط نسبة الإنجاز لمشروع السوق التجارية " 8 محال " بلغ 87%.

- جارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بمنطقة الخدمات.

- جارٍ تنفيذ حضانة أيضًا في منطقة الخدمات.

- إحلال جزء من خط المياه الناقل قطر 900 مم المغذي لمنطقة عتاقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بطول 4.5 كم والمتعارض مع مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق السويس /العين السخنة والطريق الدائري الإقليمي.

- يساهم المشروع في رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

- يساهم المشروع في تطوير القطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.

سكن كل المصريين يساهم في توفير العديد من فرص العمل

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع سكن كل المصريين في مدينة السويس، ساهم في خلق العديد من فرص العمل، وإحداث انتعاشة اقتصادية، لذا يولي بها اهتماما واسعا.