مع الاستعداد لطرح الإعلان الـ17.. المستندات المطلوبة للحصول على شقق «الإسكان الاجتماعي»

تستعد وزارة الإسكان لطرح الإعلان السابع عشر، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» في عدد من المدن الجديدة، ومن المقرر أن يتضمن الإعلان الجديد، أكثر من 50 ألف وحدة موزعة على عدد من المدن الجديدة، ونوضح لكم عبر السطور التالية، المستندات المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي.

المستندات المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعي

وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من الشروط المطلوبة، وطلبت مجموعة من المستندات للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعية، وهي كالتالي:

- صورة ضوئية للمتقدم وزوجته من بطاقة الرقم القومي «سارية».

- شهادة دخل مختومة ومؤرخة من جهة العمل.

- يجب ألا يزيد الدخل على 6 آلاف جنيه للأسرة و4500 جنيه للأعزب، تشمل المرتب كاملاً مضافًا إليه المكافآت والأرباح والحوافز والبدلات.

- شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي والشهري، بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.

- مستندات تثبت الدخل الإضافي سواء من أملاك زراعية أو عقارات أو عمل إضافي وغيرها.

- صورة من البطاقة الضريبية أو السجل التجاري لأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية والمهن.

- شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي والشهري.

- يشترط أن يكون موضحاً في فها أرقام البطاقة الضريبية والسجل التجاري لجهة العمل، وذلك للعاملين بالشركات وجهات القطاع الحكومي.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد؛ تحتوي على مهنة المتقدم وصافي الدخل السنوي أو الشهري لأصحاب الأعمال الحرة والمهن والأنشطة الحرفية والتجارية.

- شهادة من التأمينات الاجتماعية موضح فيها المهنة والأجر التأميني والبطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وأما كبار السن والأرامل والمطلقات، فيجب عليه تقديم بعض المستندات كالتالي:

- طابعة بيانات المعاش من التأمينات للأرامل أو أصحاب المعاشات «كبار السن».

- صورة من مستند النفقة للمطلقة.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز» لمحل السكن الحالي.

- شهادة رسمية تفيد الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة مثل شهادات ميلاد الأبناء، وقيد عائلي مميكن، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

- تقديم مستند يفيد سحب مقدم جدية الحجز في حالة سابقة الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص أو الاستفادة.

المدن التي سيتم طرح وحدات سكنية بها

ومن المقرر أن يتم طرح الوحدات السكنية في عدد من المدن، كالتالي:

مدينة أكتوبر الجديدة.

مدينة حدائق العاصمة.

مدينة برج العرب الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة العبور الجديدة.

عدد من مدن الصعيد، أبرزها مدينة سوهاج الجديدة، ومدينة ناصر غرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة أسوان الجديدة، ومدينة الأقصر الجديدة، ومدينة أخميم الجديدة.