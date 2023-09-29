استشاري تخطيط عمراني: مشروعات الإسكان الجديدة انتشرت فى كل ربوع الدولة

قال الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، إنه عند التحدث عن ملف الإسكان فإنه لابد من التحدث عن جزئين، الجزء الأول وهو ما يتعلق بمشروعات الإسكان الجديد.

وأضاف استشاري التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلا: «مشاريع الإسكان الجديد أصبحنا نراها في المدن الجديدة والتي انتشرت في ربوع الدولة وتساوي ضعفي الكتل العمرانية التي كانت موجودة، كما أن هناك انتشارا لمشروعات الإسكان ولجميع المستويات في داخل مصر للمواطن المصري.

الإسكان القائم

وتابع: «أما الجزء الثاني وهو الإسكان القائم، وكان عندنا مشكلة ضخمة فيه وتبنت الدولة مشروعات قوية للتعامل مع هذه المناطق القديمة بأكثر من طريقة، فالطريقة الأولى وهي التجديد الحضري والتى تتم في مناطق بعينها وهي حوالي 357 منطقة خطرة مصنفين إلى 4 مناطق».

واستكمل حديثه قائلًا: «الدولة انتهت من هذا الملف، وفي عام 2022 ونهاية 2021 أعلنت الدولة أنها تخلصت تمامًا من هذه المناطق، حيث بدأ يظهر إسكان من نوع جديد مثل تل العقارب والتي تحولت إلى روضة السيدة، وسور مجرى العيون والتي كانت منطقة موبوئة وبها العديد من المشاكل سواء المشاكل العمرانية أو حتى المشاكل الاجتماعية ومنها ارتفاع معدلات الإجرام وبالتالي أصبح هناك نموذج جديد موجود ومتوافق مع الطابع الموجود مع هذه المنطقة».